الفلبين تُثبّت عوامات ملاحية في بحر الصين الجنوبي لتأكيد سيادتها

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل لشؤون بحر الصين الجنوبي الكومودور جاي تارييلا، عبر "تويتر"، أن خفر السواحل الفلبيني ثبَّت خمس عوامات تحمل العلم الوطني في الفترة من 10 إلى 12 مايو (أيار) في خمسة مواقع داخل منطقة تمتد 200 ميل (322 كيلومتراً)، بما في ذلك منطقة ويتسون ريف، حيث رست مئات من سفن البحرية الصينية في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".