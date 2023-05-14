الفلبين تُثبّت عوامات ملاحية في بحر الصين الجنوبي لتأكيد سيادتها

أعلنت الفلبين، اليوم (الأحد)، عن تثبيت عوامات ملاحية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة؛ لتأكيد السيادة على جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل لشؤون بحر الصين الجنوبي الكومودور جاي تارييلا، عبر "تويتر"، أن خفر السواحل الفلبيني ثبَّت خمس عوامات تحمل العلم الوطني في الفترة من 10 إلى 12 مايو (أيار) في خمسة مواقع داخل منطقة تمتد 200 ميل (322 كيلومتراً)، بما في ذلك منطقة ويتسون ريف، حيث رست مئات من سفن البحرية الصينية في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "تارييلا": "إن هذه الخطوة تسلط الضوء على عزم الفلبين الراسخ على حماية حدودها البحرية ومواردها والمساهمة في سلامة التجارة البحرية".
وتأتي الخطوة في مواجهة تصرفات صينية عدوانية متزايدة في بحر الصين الجنوبي، فيما يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى تعزيز العلاقات مع حليفة بلاده الولايات المتحدة.