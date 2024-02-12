قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح

واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، حسب المصادر نفسها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ قد أمر جيشه بالإعداد لهجومٍ على رفح.