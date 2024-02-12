قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح

شنّت إسرائيل سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي تسبّب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس، بوقوع 7 إصابات على الأقل، في القصف الإسرائيلي على رفح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ “موجة من الهجمات على أهداف نوعية” جنوبي قطاع غزة.
وسُمع دويّ سلسلة من الغارات الجوّية الإسرائيليّة ليل الأحد الإثنين، في مدينة رفح، حسبما أفاد صحافيّون وشهود عيان.
واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، حسب المصادر نفسها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ قد أمر جيشه بالإعداد لهجومٍ على رفح.
وكانت قد حذّرت حماس، من أنّ عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في مدينة رفح في أقصى جنوب غزّة حيث لجأ مئات آلاف المدنيّين، ستُقوّض احتمال إطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع.
وحضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ على عدم شنّ عمليّة عسكريّة برّية في رفح “من دون خطّة ذات صدقيّة وقابلة للتنفيذ” لحماية المدنيّين، في حين تحذّر دول عدّة من “كارثة إنسانيّة” إذا شُنّ الهجوم على المدينة المكتظّة.
وتشكّل رفح، الواقعة على حدود مصر، الملاذ الأخير للفلسطينيّين الفارّين من القصف الإسرائيلي المستمر في أماكن أخرى من قطاع غزّة خلال حرب إسرائيل المستمرّة منذ أربعة أشهر ضدّ حماس.