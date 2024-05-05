إسرائيل تقتل أبًا وأمًّا وابنهما في غارة على بلدة بجنوب لبنان

وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار مستهدفًا حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، مُحدثًا دمارًا هائلًا، ومُوقعًا 3 شهداء وعددًا من الجرحى وجميعهم من المدنيين.