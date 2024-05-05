إسرائيل تقتل أبًا وأمًّا وابنهما في غارة على بلدة بجنوب لبنان

قُتِل ثلاثة مدنيين على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت -الأحد- بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان؛ بحسب ما أفاد به رئيس البلدية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار مستهدفًا حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، مُحدثًا دمارًا هائلًا، ومُوقعًا 3 شهداء وعددًا من الجرحى وجميعهم من المدنيين.
وأضافت أن فِرَق الإنقاذ تُواصل إجلاء الجرحى إلى مستشفيات المنطقة؛ فيما تعمل فِرَق الدفاع المدني في البحث ورفع الأنقاض بحثًا عن أحد المفقودين.
وأشارت إلى أن بلدات لبنانية على الحدود مع إسرائيل تعرضت لغارات خلال ليل السبت وصباح اليوم.
من جانبه، بيّن رئيس البلدية عبدالمنعم شقير، أن القتلى من عائلة واحدة، وهم: أم وأب وابنهما.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلًا للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة قبل نحو سبعة أشهر.