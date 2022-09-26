روسيا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في "أودمورتيا" إلى 13 قتيلاً

يُشار إلى أن رئيس جمهورية أودمورتيا، ألكسندر بريشالوف، الذي كان قد وصل إلى موقع الحادث في وقتٍ سابقٍ، قال إن هوية منفّذ الهجوم ما زالت مجهولة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن منفّذ الهجوم، أقدم على الانتحار.