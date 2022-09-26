روسيا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في "أودمورتيا" إلى 13 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الضحايا عقب واقعة إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بإيجيفسك، عاصمة أودمورتيا، إحدى الجمهوريات ذاتية الحكم وسط روسيا، إلى 13 قتيلاً.
وكانت وزارة الداخلية بجمهورية أودمورتيا، قد أفادت في وقتٍ سابق أن عدداً من الأشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 5 أطفال، فيما أُصيب 20 آخرون من جرّاء الحادث.
وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها: "المعلومات المتعلقة والحيثيات ما زالت قيد الاستيضاح".
ووفق ما أوردته "فرانس برس" فقد أبلغت الدائرة الصحفية بالعثور على جثة مطلق النار.
يُشار إلى أن رئيس جمهورية أودمورتيا، ألكسندر بريشالوف، الذي كان قد وصل إلى موقع الحادث في وقتٍ سابقٍ، قال إن هوية منفّذ الهجوم ما زالت مجهولة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن منفّذ الهجوم، أقدم على الانتحار.
من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية الروسية: "عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار. وتفيد معلوماتنا بأنه انتحر".
وكان حاكم المنطقة قد أعلن في وقت سابق، أن "بين الضحايا" أطفالاً، وأن حارساً أمنياً قتل في الواقعة.