مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في اقتحام سيارة شرفة مقهى بالعاصمة الفرنسية

قُتل شخص، وأُصيب ستة آخرون بجروح، في حادث اقتحام سيارة شرفة مقهى في شرق باريس مساء أمس الأربعاء. وثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وفق الشرطة الفرنسية.
وتفصيلاً، قال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس" إن الشرطة تتعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي.
ووقع الحادث الساعة السابعة والنصف مساء قبل أقل من عشرة أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية، ولاذ سائق السيارة بالفرار، ولكن أُلقي القبض على راكب آخر كان معه، وفقًا لـ"العربية نت".
وأكد فحص أُخضع له الراكب تعاطيه المخدرات والكحول، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في الدائرة العشرين في باريس حول شرفة مقهى "لو راموس" التي اقتحمتها السيارة، وحضرت أربع سيارات إطفاء على الأقل إلى محيط المكان.