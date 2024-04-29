جرائم حرب محتملة بالقطاع.. محققون بالجنائية الدولية يحصلون على شهادات من طواقم طبية بغزة

وفي التفاصيل، قال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع، فيما رفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل خشية مخاوف على سلامة الشهود المحتملين.