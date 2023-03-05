القوات الإسرائيلية تغلق المعابر الحدودية مع الضفة وغزة لمدة يومين

وتفصيلاً، قال جيش الاحتلال إن من المقرر أن يبدأ الإغلاق الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين على أن يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء، لكنه أشار إلى أن فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين يظل "رهن تقييم الوضع".