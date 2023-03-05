القوات الإسرائيلية تغلق المعابر الحدودية مع الضفة وغزة لمدة يومين

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه عن إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وقطاع غزة بداية من غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك خلال عطلة دينية، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال جيش الاحتلال إن من المقرر أن يبدأ الإغلاق الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين على أن يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء، لكنه أشار إلى أن فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين يظل "رهن تقييم الوضع".
وأضاف أن الحالات الإنسانية وغيرها من الحالات الطارئة مستثناة من قرار الإغلاق لكنها تتطلب موافقة منسق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في المناطق.
وفي الملف الفلسطيني، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، على "ضرورة التهدئة وخفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية.
ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله دعوته إلى "وقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".
وشدد ملك الأردن خلال اللقاء على ضرورة "تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".