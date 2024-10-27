الاحتلال يواصل استهداف المدنيين.. استشهاد 27 مواطنًا بينهم أطفال ونساء في قصف مدارس ومخيمات بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بمقتل 27 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، استهدفت مناطق مدنية مكتظة وفق سكاي نيوز.
وتسبب القصف في مقتل 8 مواطنين وإصابة آخرين في مدرسة "أسماء" بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين.
وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المدرسة تعرضت لقصف متكرر من قِبَل الاحتلال، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والمزيد من الدمار.
وفي حادث آخر بمخيم النصيرات وسط القطاع، قتلت طائرة مسيرة إسرائيلية مواطنين اثنين، وأصابت أربعة آخرين بعد استهداف مجموعة من المدنيين.
ومنذ صباح اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف إلى 27 شخصًا، منهم 25 في شمال غزة، وسط تصاعد مستمر للهجمات على المناطق السكنية في القطاع.