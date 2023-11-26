مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على محمد في منطقة جبل الطويل على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت باعتقاله وهو مصاب.