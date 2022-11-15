"سوناك" يستبعد عدم إرسال بريطانيا أسلحة إلى تايوان

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء) استبعاد إرسال بلاده أسلحة إلى تايوان، في وقت تُراجع فيه حكومته سياستها الخارجية والدفاعية والأمنية، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".
وقال "سوناك" أثناء توجهه لحضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا: "نحن على استعداد لدعم تايوان، كما نفعل، في مواجهة العدوان الصيني".
وأضاف: "نحن ندرس كل هذه الأمور، كجزء مما يُسمى المراجعة المتكاملة".
وذكر رئيس الوزراء البريطاني أن النهج الذي يتبعه مع الصين من المرجح أن يختلف عن النهج الذي اتبعته رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
واعتبر أن "الصين تشكل تحديًا شاملًا لقيم ومصالح بريطانيا، وتمثل أكبر تهديد لأمنها الاقتصادي".
وعبّر عن أمله في الحصول على فرصة للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج.