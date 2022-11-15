"سوناك" يستبعد عدم إرسال بريطانيا أسلحة إلى تايوان

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء) استبعاد إرسال بلاده أسلحة إلى تايوان، في وقت تُراجع فيه حكومته سياستها الخارجية والدفاعية والأمنية، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".