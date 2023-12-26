"البديوي": مجلس التعاون يحرص على تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية

وناقش اللقاء سير خطوات اعتماد خطة العمل المشترك 2024 - 2028 بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، والتي اعتمدت في شهر نوفمبر 2023م، وهي الخطة التي توصلت إليها فرق العمل من الجانبين المعنية وتغطي العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التنسيق السياسي، التعاون التجاري، فرص الاستثمار، الطاقة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشترك.