بعد إنذار بالإخلاء.. بالفيديو الاحتلال يوسع هجماته على بعلبك وقوات برية تتوغل جنوبي لبنان

صعّد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية، حيث شنَّ عشرات الغارات الجوية على مدينة بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع شرق لبنان، مستهدفًا مناطق سكنية ومنشآت حيوية بعد إصدار إنذار للسكان بالإخلاء.
وشملت الهجمات بلدات عين بورضاي، إيعات، والعسيرة، بالإضافة إلى مستودعات للوقود في منطقة دورس، ومواقع أخرى، دون ورود تقارير مؤكدة حول الإصابات.
ورصدت "سكاي نيوز عربية" نزوح الآلاف من سكان بعلبك إثر إنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، الذي صدر قبل ساعات من بدء الضربات الجوية.
وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن توغل قوات إسرائيلية برية داخل منطقة رئيسية جنوبي لبنان، حيث تحاول القوات دخول بلدة الخيام، في أكبر عملية توغل منذ بدء الحملة البرية الإسرائيلية قبل نحو شهر.
وأكد شهود عيان دخول القوات الإسرائيلية بلدة الخيام من جهة الشرق، بينما أعلن "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قوات إسرائيلية داخل البلدة.
وفي أول ظهور علني له كأمين عام لحزب الله، أعلن نعيم قاسم مواصلة "تنفيذ خطة الحرب" التي وضعها الأمين العام السابق حسن نصر الله، الذي اغتالته "إسرائيل" قبل أسابيع.