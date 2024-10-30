بعد إنذار بالإخلاء.. بالفيديو الاحتلال يوسع هجماته على بعلبك وقوات برية تتوغل جنوبي لبنان

وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن توغل قوات إسرائيلية برية داخل منطقة رئيسية جنوبي لبنان، حيث تحاول القوات دخول بلدة الخيام، في أكبر عملية توغل منذ بدء الحملة البرية الإسرائيلية قبل نحو شهر.