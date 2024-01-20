إسرائيل تستهدف مبنى سكنياً بدمشق وأنباءٌ عن سقوط 4 قتلى

كشف المرصد السوري أن انفجار المزة بدمشق وقع بمنطقة يُوجد بها عادة قياديون من الجهاد وحزب الله؛ معلناً سقوط 4 قتلى في الانفجار.
وكان قد سُمع دوي انفجار قوي غرب العاصمة السورية، في الوقت الذي تداولت فيه صفحات إخبارية محلية صوراً لدخان متصاعد من بين الأبنية السكنية.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن هجوماً استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق؛ ناجمٌ عن عدوان إسرائيلي.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الانفجار، وكتبت صحيفة "الوطن" السورية "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".
وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغ بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".
وأكدت إذاعة "شام إف إم": سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد لسحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".