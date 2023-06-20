لجنة تحقيق أممية: ازدياد عنف المستوطنين بالضفة تحول لوسيلة تضمّ بها إسرائيل المناطق

وفي الاجتماع نفسه أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بيانًا نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة.