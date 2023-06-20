لجنة تحقيق أممية: ازدياد عنف المستوطنين بالضفة تحول لوسيلة تضمّ بها إسرائيل المناطق

قال ميلون كوثري، عضو لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم "الثلاثاء": "نحن منزعجون جدًّا لأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية، وصار في الواقع وسيلة يتم من خلالها ضمان ضمّ إسرائيل للمناطق".
وأضاف "كوثري": "بما أن الاحتلال مستمرّ، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة التحقيق بدقة في الوضع، وبالتالي نودّ رؤية غروب شمس الاحتلال الإسرائيلي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ومقرّه جنيف، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متّهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وفي الاجتماع نفسه أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بيانًا نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة.