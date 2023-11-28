فلسطينيون يحرقون إطارات بالقرب من سجن عوفر قبل الإفراج عن سجناء

قام فلسطينيون، بحرق إطارات عدة بالقرب من سجن عوفر الإسرائيلي في بلدة بيتونا بالضفة الغربية.
يأتي ذلك قبل الإفراج المنتظر عن عددٍ من السجناء الفلسطينيين بالسجن في اليوم الرابع من الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.
ويشمل الاتفاق إفراج حركة حماس الفلسطينية عن 11 أسيراً إسرائيلياً في مقابل الإفراج عن 33 سجيناً فلسطينياً.
وأكّدت حماس وقطر، الإثنين، تمديد الهدنة الانسانية مع إسرائيل في قطاع غزة يومين إضافيين؛ للإفراج عن مزيدٍ من الرهائن المحتجزين لدى الحركة الإسلامية مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى في سجونها.