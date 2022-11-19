تنكيل واعتداء وقسوة.. 160 طفلاً يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي!

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في تقريرٍ له بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف غداً، أن 160 طفلاً يقبعون حالياً في معتقلات الاحتلال، حيث اعتقل الاحتلال منذ عام 2015 أكثر من 9300 طفل.