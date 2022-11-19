تنكيل واعتداء وقسوة.. 160 طفلاً يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي!

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري؛ تعرَّض جميعهم للتنكيل والاعتداء عليهم أثناء الاعتقال.
وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في تقريرٍ له بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف غداً، أن 160 طفلاً يقبعون حالياً في معتقلات الاحتلال، حيث اعتقل الاحتلال منذ عام 2015 أكثر من 9300 طفل.
بدوره، قال المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار،؛ إن الأطفال الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال قاسية، في انتهاكٍ لحق الطفولة الذي كفلته كل القوانين والمواثيق الدولية.
ولفت "النجار"؛ إلى أن الاحتلال يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم أو حتى زيارات ذويهم، ومن بين الأطفال الأسرى، جرحى اعتقلهم الاحتلال بعد إصابتهم، ويحتجزهم في ظروف اعتقالٍ قاسية.