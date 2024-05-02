لماذا اختار "بايدن" عدم التحدث عن المظاهرات الجامعية الرافضة لحرب غزة؟

يلتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصمت بشكل شبه كامل إزاء التعبئة الطلابية في العديد من الجامعات ضد الحرب في غزة، متجنباً حتى الآن الحديث عن هذا الموضوع، الذي من شأنه أن يقوض حملته الانتخابية، ولم يتحدث "بايدن"، الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، علنًا إلا مرة واحدة وباقتضاب عن هذه التظاهرات، ردًا عن سؤال طرحه أحد الصحافيين قائلاً: "أدين مظاهر معاداة السامية، وأدين أيضًا أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث للفلسطينيين"، فلماذا يختار بايدن عدم التحدث عن المظاهرات الجامعية المناهضة لحرب إسرائيل على غزة؟