تنديد فلسطيني بمصادقة الاحتلال على إقامة 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

بدورها، عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال على المزيد من المخططات الاستيطانية، تحديًا لمجلس الأمن الدولي، الذي أدان الاثنين الماضي في بيان له الاستيطان، ودعا إلى وقفه بوصفه يقوض حل الدولتين.