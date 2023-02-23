تنديد فلسطيني بمصادقة الاحتلال على إقامة 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار سياسة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا أن المخططات الاستيطانية الجديدة ستنفذ على مرحلتين، الأولى تم المصادقة عليها الليلة الماضية، وتضم ثلاثة آلاف وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية.
وأضاف: المرحلة الثانية سيتم المصادقة عليها في وقت لاحق اليوم، وتضم أربعة آلاف وحدة استيطانية نصفها ستقام في جنوب مدينة القدس؛ بهدف فصلها بشكل كامل عن الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذا العدد من الوحدات الاستيطانية، والتي تضم سبعة آلاف وحدة استيطانية هو الأكبر خلال العامين الماضيين؛ بهدف تكريس الضم التدريجي للضفة الغربية، وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية.
بدورها، عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال على المزيد من المخططات الاستيطانية، تحديًا لمجلس الأمن الدولي، الذي أدان الاثنين الماضي في بيان له الاستيطان، ودعا إلى وقفه بوصفه يقوض حل الدولتين.