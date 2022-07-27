الصين تحذّر أمريكا من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان

وحذرت واشنطن بكين، من الوقوف بجانب روسيا، من أجل مساعدتها في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ بينما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي" في وقت سابق: إن الصين تراقب ما يجري وتستخلص الدروس، حتى ترى ما يمكن فعله في تايوان.