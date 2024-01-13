رصد 626 ألف حالة وبائية بين النازحين في مراكز الإيواء داخل غزة

وذكرت المؤسسات الحقوقية، أنه تم رصد نحو 626 ألف حالة مرضية وبائية في مناطق جنوب قطاع غزة، وذلك مع تعذر الحصول على إحصائيات عن الحالة الوبائية في شمال قطاع غزة، التي تخضع لحصار شامل، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت نحو 80% من عيادات الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، وتبقى 7 عيادات عاملة من أصل 52 عيادة، وهو ما يفاقم انتشار الأمراض.