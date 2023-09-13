الحكومة الليبية: على جميع السكان إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ

طالبت الحكومة الليبية جميع السكان بإخلاء درنة؛ لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ، وقالت: لم نصل إلى أحياء في درنة حتى الآن، وسلّمنا المدينة للجيش؛ لتنظيم العمل بها، وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: إن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000.
وقال مستشار رئيس البرلمان الليبي: إن التقارير تشير إلى تجاوز عدد قتلى الفيضانات 6000، ومساعدات دولية وفرق إنقاذ وصلت إلى درنة، وإن التحقيقات جارية بشأن انهيار السد في درنة، وإن البرلمان سيبحث غدًا إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وإن جلسة البرلمان غدًا ستناقش مواجهة تداعيات الفيضانات.