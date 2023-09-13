الحكومة الليبية: على جميع السكان إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ

طالبت الحكومة الليبية جميع السكان بإخلاء درنة؛ لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ، وقالت: لم نصل إلى أحياء في درنة حتى الآن، وسلّمنا المدينة للجيش؛ لتنظيم العمل بها، وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: إن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000.