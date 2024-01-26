محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة

طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.