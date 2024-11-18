"يحاولون محو مدينة عمرها آلاف السنين".. كاتب إسرائيلي: جيشنا يرتكب جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا بغزة

وتابع: "هناك الملايين من الفلسطينيين، من البشر، الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمكنهم أن يستمروا على قيد الحياة. إننا في حاجة إلى صفقة وإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية تضمن أمن "إسرائيل" ولبنان والفلسطينيين. لكن قبل كل شيء لا بد أن تتوقف عمليات التطهير العرقي والقتل الجماعي. ليس بسبب الاقتصاد ولا بسبب اليوم التالي ولا حتى بسبب الرهائن؛ بل لأن هذه جريمة لا مبرر لها".