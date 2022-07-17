الدفاع البريطانية: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها جنوب أوكرانيا

من جانبه أكد مسؤول عسكري أوكراني أن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات".