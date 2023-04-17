الجيش السوداني: نقترب كثيرًا من لحظة الحسم وعناصر العدو تهرب حاليًا

قال الناطق باسم الجيش السوداني، اليوم (الاثنين): "إن الجيش يتمسك بمقارّه في محيط القيادة العامة في الخرطوم، وإنه بات يقترب كثيرًا من لحظة الحسم، وانتقلنا للطور الأخير من خطة العملية وهي مرحلة مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليًا في كل مكان"، في إشارة إلى عناصر قوات الدعم السريع.