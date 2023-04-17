الجيش السوداني: نقترب كثيرًا من لحظة الحسم وعناصر العدو تهرب حاليًا

قال الناطق باسم الجيش السوداني، اليوم (الاثنين): "إن الجيش يتمسك بمقارّه في محيط القيادة العامة في الخرطوم، وإنه بات يقترب كثيرًا من لحظة الحسم، وانتقلنا للطور الأخير من خطة العملية وهي مرحلة مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليًا في كل مكان"، في إشارة إلى عناصر قوات الدعم السريع.
وأضاف الناطق في بيان: "إن بعض البنايات بمحيط القيادة العامة للجيش تتعرض لاستهداف، للإيحاء بأنها سقطت بأيدي المتمردين تماشيًا مع حملات تضليل الرأي العام، واحتراق مبنى هنا أو هناك أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك".
وزاد قائلًا: "ندير معركتنا كما هو مخطط لها ونعمل طبقًا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني".
وذكر أن الجيش حريص على تضييق نطاق التعامل مع المليشيا المتمردة بقدر الإمكان تجنبًا للتسبب في أي خسائر بين صفوف المواطنين.