الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في العراق

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، جميع الأطراف في العراق، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء.
وقال بيان للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، إنه بعد الاشتباكات والتصعيد في بغداد من الأهمية بمكان لجميع الجهات الفاعلة تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيدٍ من العنف.
وكرّر البيان التأكيد على وجوب احترام جميع القوانين والحفاظ على نزاهة المؤسسات، مضيفاً أنه يجب على جميع الأطراف العمل على تهدئة التوترات والانخراط في حوار سياسي ضمن الإطار الدستوري، باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات.
وجدّد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لأمن العراق واستقراره وسيادته.