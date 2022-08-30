الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في العراق

وقال بيان للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، إنه بعد الاشتباكات والتصعيد في بغداد من الأهمية بمكان لجميع الجهات الفاعلة تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيدٍ من العنف.