الإبادة مستمرة لليوم الـ117.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل على غزة

تواصلت فظائع الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية ضد المواطنين العزل في غزة لليوم الـ117 على التوالي منذ السابع من أكتوبر 2023.
واستشهد اليوم عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس تزامنًا مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها، كما أصيب العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج شرق مدينة غزة.
ووفق وكالة وفا للأنباء، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدًا في الزيتون والرمال، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار من الاحتلال، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مستشفى العودة في حي تل الزعتر، جباليا، شمال القطاع.
وشهد محيط مسجد الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفًا مدفعيًّا عنيفًا ومتواصلًا، كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي محيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وشهد محيط الحي النمساوي غرب مدينة خان يونس، إطلاق نار وقصفًا مدفعيًّا.
ونسفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًّا وسط مدينة خان يونس، كما قامت الجرافات العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة، بحماية من الدبابات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 26751 فلسطينيًّا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65636 آخرين؛ فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.