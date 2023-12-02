هل تنجح إسرائيل في إنشاء منطقة عازلة بغزة؟

قالت مصادر لرويترز، إن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة؛ لمنع أيّ هجمات مستقبلية عليها، في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
ولا تشير المبادرة إلى قرب نهاية الهجوم الإسرائيلي الذي استؤنف الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام، لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع عدة دول، في سعيها لتحديد الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب.
ولم تعبّر أي دولة عربية عن استعدادها لإدارة غزة في المستقبل، وندّد معظمها بشدة بالهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألفاً ودمّر مساحات واسعة من المناطق الحضرية في القطاع.
ونقلت “رويترز” عن “مسؤول أمني إقليمي كبير”، قوله: “إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالاً إلى الجنوب لمنع أي تسللٍ أو هجومٍ عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين”.
ورداً على سؤال عن فكرة إقامة منطقة عازلة، قال أوفير فولك، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسياسة الخارجية في تصريحات لرويترز: “الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية من ثلاثة مستويات لليوم التالي (للقضاء على) حماس”.
وفي معرض توضيحه لموقف الحكومة الإسرائيلية، قال إن المستويات الثلاثة تشمل تدمير حماس، ونزع سلاح غزة، و”القضاء على التطرف” في القطاع.
وأضاف “المنطقة العازلة قد تكون جزءاً من عملية نزع السلاح”.