إسرائيل تعلن رسميًا اغتيال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة

أعلن وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، نجاح العملية التي استهدفت الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مؤكّدًا اغتياله رسميًا.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس قوله إن العملية وُصفت بـ"الدقيقة والخاصة"، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار ما وصفه بالجهود المتواصلة لتصفية قيادات المقاومة الفلسطينية.
ويُعد أبو عبيدة من أبرز الشخصيات العسكرية في حركة "حماس"، إذ ارتبط اسمه بالبيانات الرسمية لكتائب القسام خلال الحروب والاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان يمثل واجهة إعلامية بارزة للحركة.
ولم تُعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية تفاصيل إضافية عن مكان أو توقيت تنفيذ عملية الاغتيال، فيما لم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس" بشأن الإعلان الإسرائيلي.