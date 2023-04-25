الحزب الجمهوري: بايدن "منفصل عن الواقع".. ولو فاز ستكون أمريكا أسوأ حالاً

ووعد بايدن بمداواة "روح الأمة"، وقال: "نحن في معركة من أجل روح أمريكا، وما زلنا كذلك. والسؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيد من الحرية أو أقل حرية، المزيد من الحقوق أو أقل".