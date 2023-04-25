الحزب الجمهوري: بايدن "منفصل عن الواقع".. ولو فاز ستكون أمريكا أسوأ حالاً

اعتبر الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ 80 عامًا، "منفصل عن الواقع" عقب إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديراً بأربع سنوات إضافية".
وأضافت: في حال فوزه؛ فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، والمزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة، والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالاً".
وكان بايدن قد أعلن رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، ليصبح بعمر الثمانين أكبر مرشح يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض.
وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر": "كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية. الدفاع عن حرياته الأساسية. أعتقد أن هذه لحظتنا، هذا سبب ترشحي لإعادة انتخابي رئيساً للولايات المتحدة. انضموا إلينا. فلننجز المهمة".
وجاء إعلان بايدن، في مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق، تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة لإعلانه ترشحه إلى البيت الأبيض عام 2019.
ووعد بايدن بمداواة "روح الأمة"، وقال: "نحن في معركة من أجل روح أمريكا، وما زلنا كذلك. والسؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيد من الحرية أو أقل حرية، المزيد من الحقوق أو أقل".