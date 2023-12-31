بينهم 1889 مدنياً.. ما حصيلة قتلى النزاع في سوريا خلال 2023؟

وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ آذار/مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.