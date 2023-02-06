فيديوهات توثّق كارثة الزلزال بسوريا.. وإنقاذ عالقين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات رصدت آثار الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، وتأثرت به سوريا، اليوم الإثنين.
وأعلن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية؛ رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمستشفيات، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وفق سكاي نيوز.
وأشار ضميرية؛ إلى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب البالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.