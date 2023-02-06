فيديوهات توثّق كارثة الزلزال بسوريا.. وإنقاذ عالقين

وأعلن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية؛ رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمستشفيات، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وفق سكاي نيوز.