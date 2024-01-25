مجتمع دولي يُعيد إنتاج فشله.. "خارجية فلسطين": "إسرائيل" تريد غزة منطقة عازلة

ولفتت إلى أن "إسرائيل" ماضية في تنفيذ احتلالها ومشاريعها الاستعمارية في قطاع غزة، برز منها في الآونة الأخيرة شروعها في تنفيذ مخطط ما تسميه بالمناطق العازلة على حدود القطاع، في حين أن ما ارتكبته من جرائم يعني بوضوح تحويل قطاع غزة كاملاً إلى منطقة عازلة على سمع المجتمع الدولي وبصره.