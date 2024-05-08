قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وجنوب رفح

ويأتي هذا القصف بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر؛ مما أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.