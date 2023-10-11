"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية في قطاع غزة

وأشارت إلى أن جميع الأسرّة في المستشفيات نفدت، ولا قدرة لدى المراكز الطبية والصحية على استقبال المزيد من الجرحى الذين يسقطون تباعًا، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة.