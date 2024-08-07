استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

وفي سياق متصل، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد شمال قطاع غزة، مجبرةً سكان تلك المناطق على النزوح من منازلهم على وقع عمليات القصف.