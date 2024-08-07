استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة.
وفي سياق متصل، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد شمال قطاع غزة، مجبرةً سكان تلك المناطق على النزوح من منازلهم على وقع عمليات القصف.
وفي مخيمات وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج، والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات؛ مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.