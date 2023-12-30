"حماس" ترفض التفاوض مع إسرائيل على أي صفقة دون وقف كامل لإطلاق النار

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن "نعيم" قوله: "نحن موقفنا واضح، والعدو عليه الموافقة على وقف إطلاق نار شامل كبداية لعملية تتضمن إطلاق سراح الأسرى في مرحلة من المراحل، وهذا لن يحدث دون وقف إطلاق نار شامل، يسبقه فتح المعابر وإدخال مساعدات".