"حماس" ترفض التفاوض مع إسرائيل على أي صفقة دون وقف كامل لإطلاق النار

أعلن القيادي في حركة "حماس" الدكتور باسم نعيم، اليوم (السبت)، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لن تتفاوض بشأن أي صفقة مع إسرائيل دون وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن "نعيم" قوله: "نحن موقفنا واضح، والعدو عليه الموافقة على وقف إطلاق نار شامل كبداية لعملية تتضمن إطلاق سراح الأسرى في مرحلة من المراحل، وهذا لن يحدث دون وقف إطلاق نار شامل، يسبقه فتح المعابر وإدخال مساعدات".
وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق شيئًا على الأرض، وقد أعلن أنه سيدمر حماس؛ بينما حماس لا تزال تقاوم وتدمر ناقلات الجند وتقتل عددًا منهم".
وتابع: "إن العدو سيضطر في النهاية لوقف إطلاق النار لأننا نملك من الأوراق ما يمكّننا من الاستمرار في الحرب وفي إيقاع الخسائر بالعدو حتى يجبر على وقف إطلاق النار".
وأوضح "نعيم" أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار، لا يزال قيد الدراسة وأنه يجري العمل على تجهيز رد مفصل على هذا المقترح؛ لأن هناك معطيات تنظيمية تحتاج لوقت للتشاور مع قيادة الحركة في الداخل والخارج ومتابعة الظروف الميدانية والأمور المتعلقة بالأسرى وبالمعابر وبمرحلة ما بعد العدوان وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الإسرائيليين هم من يتواصلون مع الوسطاء من أجل الوصول إلى صفقة.