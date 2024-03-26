اليوم الـ172 للعدوان.. 30 شهيدًا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي لمنزلهم في غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًّا وبحرًا وجوًّا، مُخَلّفًا 32.333 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74.694 مصابًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي؛ وذلك في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.