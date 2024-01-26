محكمة العدل الدولية في لاهاي: على "إسرائيل" اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي إن على "إسرائيل" السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وعليها اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وعلى "إسرائيل" كذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع عمليات التدمير في غزة.
وأضافت العدل الدولية: إن على "إسرائيل" اتخاذ تدابير لمعالجة الظروف القاسية في غزة، وجميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي، كما أمرت "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر، وطالبت المحكمة "إسرائيل" بضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
وطالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وعلى "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الظروف القاسية التي يواجهها سكان غزة، وعلى "إسرائيل" اتخاذ كل التدابير للوفاء بالتزاماتها.