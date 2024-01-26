محكمة العدل الدولية في لاهاي: على "إسرائيل" اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية

وأضافت العدل الدولية: إن على "إسرائيل" اتخاذ تدابير لمعالجة الظروف القاسية في غزة، وجميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي، كما أمرت "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر، وطالبت المحكمة "إسرائيل" بضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.