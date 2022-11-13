إسرائيل تقصف مليشيات إيرانية في مطار عسكري سوري

قصفت طائرات إسرائيلية اليوم (الأحد) منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص في سوريا، حيث تتواجد مليشيات إيرانية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.