إسرائيل تقصف مليشيات إيرانية في مطار عسكري سوري

قصفت طائرات إسرائيلية اليوم (الأحد) منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص في سوريا، حيث تتواجد مليشيات إيرانية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن انفجارات سُمعت في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة.
وأضاف أن المنطقة تتواجد فيها ميليشيات موالية لإيران ومليشيا حزب الله اللبناني.
وأشار إلى محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي للصواريخ.
ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الجديد الهجوم الـ 29 منذ مطلع العام 2022.