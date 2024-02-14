الأمم المتحدة تدعو لتحرُّك فوري لإنهاء "دوامة التصعيد الخطيرة" في اليمن

وأضاف: "يتعيَّن على الأطراف اليمنية وقف التحريض العلني، والامتناع عن استغلال الفرص العسكرية داخل اليمن". وتابع: "التصعيد في اليمن هو خيار مكلف للغاية، سيدفع ثمنه اليمنيون بالمزيد من فقدان الأرواح وسبل العيش. خلال اتصالاتي الأخيرة تلقيت ضمانات بأن جميع الأطراف تُفضِّل الطريق نحو السلام"، مشيرًا إلى وجود مؤشرات مثيرة للقلق على العديد من الخطوط الأمامية، وزيادة التهديدات العلنية باستئناف القتال.