أوكرانيا تؤكد استعادة 88 بلدة من قبضة القوات الروسية

تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، وحاولت وحدات من الجيش الروسي إحكام قبضتها على المناطق الأوكرانية، بينما ركزت القوات الأوكرانية على محاولة استعادة أراضيها، في ظل الدعم المقدم من الدول الغربية.