أوكرانيا تؤكد استعادة 88 بلدة من قبضة القوات الروسية

تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، وحاولت وحدات من الجيش الروسي إحكام قبضتها على المناطق الأوكرانية، بينما ركزت القوات الأوكرانية على محاولة استعادة أراضيها، في ظل الدعم المقدم من الدول الغربية.
وكشفت أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون.
من ناحيته، قال كيريل ستريموسوف المسؤول المعين من قبل روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون: مزاعم كييف عن أن روسيا بدأت في تلغيم سد نوفا كاخوفكا "كاذبة".
واتهمت كييف القوات الروسية بزرع ألغام في سد لتوليد الطاقة الكهرمائية بالقرب من خيرسون بجنوب البلاد، لإحداث كارثة في هذه المنطقة التي بدأت إخلاءها في مواجهة تقدم قوات كييف.
على الجانب الآخر، وجهت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الجمعة، القوات الأوكرانية بقتل 4 أشخاص من خلال قصف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبر، الذي ساهم في تنفيذ إجلاء مدنيين.
ودعت القوات الموالية لروسيا، المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، تزامنًا مع هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية، وهو ما اعتبرته كييف "تهجيرًا".
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأوكرانية عن سلسلة من الانفجارات هزت مدينتي خاركيف وزابوريجيا، اليوم، بعد اشتداد وتيرة الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة ما يستهدف منشآت للطاقة الكهربائية.