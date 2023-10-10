"الصحة العالمية" تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة لتوفير الإمدادات الطبية للسكان

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف: "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح الناطق أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.
ولفت إلى أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة نفذت.
وبين أن إسرائيل شنت 13 هجومًا مؤكدًا على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد.
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 187500 شخص نزحوا في قطاع غزة منذ السبت، مؤكدة أن الحصار الكامل للقطاع محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.