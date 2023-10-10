"الصحة العالمية" تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة لتوفير الإمدادات الطبية للسكان

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 187500 شخص نزحوا في قطاع غزة منذ السبت، مؤكدة أن الحصار الكامل للقطاع محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.