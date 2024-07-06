بعد أداء المناظرة الكارثي والدعوات.. "بايدن": أقولها بوضوح "مستمر في سباق الرئاسة"

وفي بيانه، قال "بايدن": "اسمحوا لي أن أقول هذا بأكبر قدر ممكن من الوضوح: أنا الرئيس الحالي للولايات المتحدة، أنا مرشح الحزب الديمقراطي، أنا باقٍ في السباق (السباق الرئاسي 2024)".