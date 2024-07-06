بعد أداء المناظرة الكارثي والدعوات.. "بايدن": أقولها بوضوح "مستمر في سباق الرئاسة"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ البالغ من العمر 81 عاماً، عبر حسابه الشخصي على منصة "X"، أنه مستمرٌ في السباق الرئاسي ولن يتنحى
يأتي هذا الإعلان بعد جدلٍ كبيرٍ استمر لأكثر من أسبوع حول رغبة الحزب الديموقراطي في ترشيح شخصيات أخرى للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي بيانه، قال "بايدن": "اسمحوا لي أن أقول هذا بأكبر قدر ممكن من الوضوح: أنا الرئيس الحالي للولايات المتحدة، أنا مرشح الحزب الديمقراطي، أنا باقٍ في السباق (السباق الرئاسي 2024)".
ويواجه بايدن عدداً متزايداً من الدعوات من الديموقراطيين للانسحاب من الانتخابات، وذلك بعد أدائه الكارثي في المناظرة الأسبوع الماضي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وحثّه عضوان ديموقراطيان في الكونغرس هذا الأسبوع على الانسحاب، وفي يوم الجمعة، دعت حاكمة ولاية ماساتشوستس الديمقراطية مورا هيلي؛ بايدن؛ إلى إعادة النظر في حملته.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، صباح اليوم السبت، بأن عدداً متزايداً من الشخصيات الديمقراطية المؤثرة بدأ بالالتفاف حول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؛ باعتبارها أفضل خيار يحل محل الرئيس جو بايدن.