آخرهم مريض سرطان.. 11 شهيداً ارتقوا بسجون الاحتلال منذ العدوان على غزة

والمعتقل "الرفاعي" كان أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد الحادي عشر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر، والشهداء هم: عمر دراغمة الذي استُشهد في 23 أكتوبر، وعرفات حمدان في 24 أكتوبر، وماجد زقول في 6 نوفمبر، وعبدالرحمن مرعي في 13 نوفمبر، وثائر أبو عصب في 18 نوفمبر، وعبدالرحمن البحش بتاريخ 1 يناير 2024، والمعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 فبراير الجاري، وآخرهم خالد الشاويش (53 عاماً) الذي استُشهد في 21 من الشهر الجاري.