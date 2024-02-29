آخرهم مريض سرطان.. 11 شهيداً ارتقوا بسجون الاحتلال منذ العدوان على غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد المعتقل المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (22 عاماً)، من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2022.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحا، في بيان، أن المعتقل الرفاعي استُشهد بعد نقله من "عيادة سجن الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 11، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وباستشهاد الأسير المريض الرفاعي ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 247 شهيداً.
والمعتقل "الرفاعي" كان أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد الحادي عشر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر، والشهداء هم: عمر دراغمة الذي استُشهد في 23 أكتوبر، وعرفات حمدان في 24 أكتوبر، وماجد زقول في 6 نوفمبر، وعبدالرحمن مرعي في 13 نوفمبر، وثائر أبو عصب في 18 نوفمبر، وعبدالرحمن البحش بتاريخ 1 يناير 2024، والمعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 فبراير الجاري، وآخرهم خالد الشاويش (53 عاماً) الذي استُشهد في 21 من الشهر الجاري.