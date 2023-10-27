"أكسيوس": تراجع تأييد الديمقراطيين لبايدن بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

وأشارت بيانات استطلاع مؤسسة "غالوب"؛ الذي جرى خلال الفترة بين 2 و23 أكتوبر الجاري، إلى أن مستوى تأييد بايدن من قِبل الديمقراطيين انخفض خلال الشهر الأخير بنسبة 11%؛ ليصل إلى 75%، ما يعد أدنى مستوى لتأييد الرئيس من قِبل حزبه.