عقوبات أمريكية تستهدف شركات وسفنًا إيرانية بسبب "التصعيد النووي"

وتقول إيران إن أهدافها سلمية تمامًا لكنّ مسؤولين حذروا في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تغير "عقيدتها النووية" إذا تعرضت إلى هجوم أو إذا هددت إسرائيل وجودها. ودق ذلك ناقوس الخطر في الوكالة وفي عواصم غربية.