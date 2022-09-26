الرئاسة الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لـ"الأقصى"

وأكد أبوردينة أن أبناء شعبنا لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى وتدنيسه بأي شكل من الأشكال، وسيقفون سدًا منيعًا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.