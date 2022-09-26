الرئاسة الفلسطينية تُدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لـ"الأقصى"

أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة: اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته.
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف.
وأضاف أن قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.
وأكد أبوردينة أن أبناء شعبنا لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى وتدنيسه بأي شكل من الأشكال، وسيقفون سدًا منيعًا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.