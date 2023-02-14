الولايات المتحدة تُهدد الصين وتتعهد بالدفاع عن الفلبين حال تعرضها لهجوم

وذكر "برايس" أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها الفلبينيين، مضيفًا "أي هجوم مسلح على القوات أو السفن العامة أو الطائرات الفلبينية -بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل ببحر الصين الجنوبي- من شأنه أن يستدعي الالتزامات الدفاعية المتبادلة للولايات المتحدة بموجب معاهدة عام 1951".