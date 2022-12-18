"زيلينسكي" يتّهم روسيا بترحيل نحو مليوني أوكراني من مدنهم

وفي مقابلة مع قناتي "تي إف 1"، و"إل سي 1" التلفزيونيتين الفرنسيتين؛ قال "زيلينسكي": "إن الأرقام مختلفة؛ إذ يتراوح عدد من تم ترحيلهم من 50 ألفًا إلى 200 ألف طفل، إلى عدة ملايين من الأشخاص، نساءً وأطفالًا وكبارَ سنٍّ، ونعتقد أنّ مليوني شخص، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، تم ترحيلهم، واحتُجز العديد من الأطفال كرهائن"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.