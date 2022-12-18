"زيلينسكي" يتّهم روسيا بترحيل نحو مليوني أوكراني من مدنهم

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الأحد"، روسيا بترحيل نحو مليوني أوكراني، بينهم عدد كبير من الأطفال، من الأراضي الأوكرانية.
وفي مقابلة مع قناتي "تي إف 1"، و"إل سي 1" التلفزيونيتين الفرنسيتين؛ قال "زيلينسكي": "إن الأرقام مختلفة؛ إذ يتراوح عدد من تم ترحيلهم من 50 ألفًا إلى 200 ألف طفل، إلى عدة ملايين من الأشخاص، نساءً وأطفالًا وكبارَ سنٍّ، ونعتقد أنّ مليوني شخص، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، تم ترحيلهم، واحتُجز العديد من الأطفال كرهائن"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: "ماذا كان هذا؟ ترحيل.. رهائن، هذا إرهاب".
وذكر الرئيس الأوكراني أن "موظفي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إينرهودار، تم ابتزازهم بأخذ أطفالهم إلى مراكز ترفيهية في روسيا، ومن ثم طلبوا منهم التعاون مع المحتلّين، من أجل أخذ جوازات سفر روسية بدلًا من جوازات السفر الأوكرانية".
وأشار إلى أن هناك حالات كثيرة من هذا القبيل تتعلّق بموظفي شركات مختلفة تقع في الأراضي التي تم احتلالها.